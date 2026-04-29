安徽霸王茶姬被指含水银 出炉调查结果令人意外

安徽宿州一名女子近日称在连锁店「霸王茶姬」饮品中喝出水银，门店坚决否认称「不可能有这种东西」，当事人报警并向市监局投诉。安徽宿州砀山县联合调查组今日（29日）发布情况通报，证实奶茶中异物为购买人投放，涉案人员已被公安机关控制。

通报称，4月28日，针对网民反映「砀山万达霸王茶姬奶茶中喝出水银」问题，砀山县立即成立由县市场监管局、县公安局等部门组成的联合调查组展开调查。

经调查，涉事霸王茶姬门店的原材料、生产流程未发现异常。奶茶中异物为购买人投放，目前相关证据已固定并送检，涉案人员已被公安机关控制，案件正在进一步侦办中。

内地荔枝新闻早前报道，安徽宿州女子王女士称，其在奶茶品牌霸王茶姬砀山万达广场门店购买的饮品中，发现疑似水银的液态金属物质。王女士发布的图片显示，奶茶中夹杂有多颗银色圆形小颗粒。她表示：「喝的时候感觉有小颗粒，但是嚼不烂，弄在手上才发现这一情况。门店开始不承认，让我报警。」

事件发生后，涉事门店工作人员强调，制作流程中不可能出现水银，「不可能有这种东西，我们也非常重视，正配合警方及市场监督管理局的检查，一切以调查结果为准。」