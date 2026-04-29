安徽霸王茶姬疑含水银 当地市监局检查

安徽宿州一名女子称在连锁店「霸王茶姬」饮品中喝出水银，门店坚决否认称「不可能有这种东西」，当事人已报警并向市监局投诉。目前，当地市监局已对门店原料、设备、操作流程进行全面检查，封存涉事饮品样本送检，结果待官方通报。

荔枝新闻报道，安徽宿州女子王女士称，其在奶茶品牌霸王茶姬砀山万达广场门店购买的饮品中，发现疑似水银的液态金属物质。王女士发布的图片显示，奶茶中夹杂有多颗银色圆形小颗粒。

她表示：「喝的时候感觉有小颗粒，但是嚼不烂，弄在手上才发现这一情况。门店开始不承认，让我报警。」目前，王女士已报警并投诉至市监局。

事件发生后，涉事门店工作人员回应称，制作流程中不可能出现水银，「不可能有这种东西，我们也非常重视，正配合警方及市场监督管理局的检查，一切以调查结果为准。」