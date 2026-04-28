「翻阉」淫医氹病人脱光再胸袭被行拘 网民集气求取消退休福利

武汉有66岁的「翻阉」老医生，要女病人脱光衣服接受治疗，期间借词检查身体，猥亵对方胸部。涉事医生事后被警行政拘留5日，网民批评处罚太轻，纷纷呼吁取消被告的退休福利。

退休返聘已两年

据澎湃新闻报道，4月16日上午40多岁的李女士，到了湖北武汉江岸区花桥街社区卫生服务中心，治疗颈椎病。

李女士指，当时获一名66岁的男医生陈某某替她做针炙、按摩和颈部牵引。对方在单独诊疗时，要求她脱光衣服，「需要检查脊椎、脊根，说我都结过婚的人，不要扭扭捏捏。」

李女士于是按要求脱光衣服，但在检查结束时，陈某某从后环抱李女士，猥亵其胸部，吓得她挣脱后逃离现场，之后在家人建议下报警。

武汉市公安局江岸分局介入调查后，指陈某某趁检查时对病人猥亵证据确凿，处分行政拘留五日。

报道引述知情者指，66岁陈某某是退休返聘人员，已在涉事卫生中心任职2年。中心负责人27日指，事发后已立即对陈某某停职，之后根据调查结果已解聘，正积极与受害人沟通善后。

网民纷纷认为行拘处分过轻，「竟然不是刑拘，执法的空间是真大」、「取消退休待遇」、「才拘留五日啊」、「这还不抓」、「麻烦退休金取消一下」、「扣退休工资，降级处理」。