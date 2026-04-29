湖南7岁得意妹白色浏海获赞Cool 原来患一种罕见病︱有片

湖南一名7岁女童文汐，天生前额浏海全白色，常常招来途人异样目光。文汐妈解释女儿因患罕见的「斑驳病」才长有白色浏海，曾因外界压力而不敢出门，3年前才好转敢带女儿外出，希望途人、网民「口下留情」不要嘲讽女儿。网民则纷纷留言鼓励文汐，赞纯天然的白浏海令她「很酷」。

母护女求民众口下留情

「先锋新闻」报道，文汐生活于湖南邵阳，出生时确诊罕见的基因突变「斑驳病」，令文汐自小有一缕白色头发，脸上及身体也有一些白斑。

文汐妈妈刘女士指，对女儿患有影响外观的罕见病一直感到愧疚，家人过去也很担心女儿受外界眼光伤害而不敢多外出，直至3年前开始才慢慢敢面对奇异眼光，和文汐一起出门。

刘女士说，幸好女儿越长大，性格便越乐观好动，常常流露开朗的笑容。她最大的心愿是希望女儿以后能遇到更多友善温暖的人，不要遭受太多言语的中伤，妈妈也仍在积极为孩子寻找治疗方式。

资料显示，斑驳病是一种先天性色素缺乏性皮肤病，属于体染色体显性遗传病，与基因突变有关。大多数患者出生额前就有三角、菱形白斑以及白色浏海，但皮肤功能正常。

网民则纷纷留言为文汐打气，「感觉酷酷的，还萌萌的」、「孩子挺美，别让偏见伤了她」；也有人惊讶羡慕留言，「哇塞，她自带挑染」、「挺好看的，好有个性」、「好多女孩还刻意染这种头发呢」。