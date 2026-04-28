校园欺凌︱云南中学教师跳楼受伤 留遗书称遭刁难掌掴教局介入

云南有中学男教师在校内跳楼自杀，受伤送院。网传当事人跳楼前发出的遗书，声称长期遭同事欺凌孤立，当众斥骂甚至掌掴，令其心理崩溃，并指多名学校管理层要就其选择承担责任。当地教体局证实坠楼事件，指已介入调查。

指校内管理层纵容

网络27日流出多张照片，指云南楚雄姚安一中高三教师张永辉，于24日下午在校内跳楼自杀，但坠地后受伤获救，已脱离生命危险。

网传张永辉事前曾留下《张永辉告姚安一中同仁书》，指控遭合作出高考试题的祥华中学一名姓杨老师欺凌，不断借故刁难、删除微信，踢出教研群，以试题「部分题型未完全贴合阶段性限定出题窄范围」为由，不断追责。

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张永辉称，自己从不主动与人争执，但被杨老师当众苛责、舆论孤立，让他长时间处于高压焦虑状态，陷入极端心理困境。

他指，自己身为独子，走上轻生一路是走投无路，向家人道歉。张永辉又指，其身心损害及家属的赡养后事等，均由杨姓老师、校长、副校长等校内领导全权承担。

据知情人士指出，姚安一中这所本土学校，因成绩不够好，合拼入祥华教育集团，与祥华联合办学。

姚安县教体局27日发通报，证实坠楼事件，指当事人生命体征平稳，已脱离危险期，相关部门已介入调查，目前学校教学秩序正常。

荔枝新闻报道，指有张老师的学生回忆称，老师性格温柔内敛，高二时曾遭祥华方面教师掌掴，全班曾集体反抗，霸凌张老师的这位老师还辱骂学生和家长，风评都是这样的。

网民纷纷留言，「欺负你，就欺负回去，现在不要怕这些了」、「打回去啊，撒泼啊，不会一点办法都没有啊！你是成年人不是小学生啊」、「死都不怕了，还怕反抗？」、「这种一般都是领导默认的自己人。靠流氓手段威慑下属同事」、「好可怜，被逼到跳楼」、「职场霸凌真要重视起来，这是杀人不见血的谋杀」。

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