防AI华企外流︱中国叫停美资收购Manus 两创始人禁离境

国家发改委昨日禁止外资收购AI项目Manus，要求撤销交易。此案成为全国首个被公开叫停的AI领域外资收购案。Manus母公司由中国团队创立，总部去年6月迁往新加坡，同年底获美资巨企Meta以20亿美元收购。事件触发监管审查，中国商务部、国安委相继介入，据报两名创始人已被禁止离境。《联合早报》分析称，中美科技博弈下，中国正将核心科技公司控制权纳入国家战略和安全管理范围。

▍中国组 ▍

隶属于国家发改委的外商投资安全审查工作机制办公室，昨日就外资收购Manus项目下达安全审查决定，要求相关方撤销收购交易。根据2020年生效的《外商投资安全审查办法》，凡外资收购项目牵涉国家安全、人工智能等关键技术、重要基建，或有机会动摇经济安全，均须强制接受安全审查。

彭博社另引述知情人士透露，中国监管机构近期指示多间民营科技企业，未有官方正式批准前，一律不得引入美国资本融资，目前月之暗面、阶跃星辰等多间AI初创企业已收到有关要求。

Manus母公司「蝴蝶效应」2022年由中国团队创立，早期在华开展研发与业务。现年33岁的创始人肖弘出生于江西，毕业于华中科技大学软件工程专业；34岁的联合创始人季逸超出生于北京，大学曾就读于北京信息科技大学。

号称全球首个「通用AI智能体」

去年3月横空出世的Manus，号称全球首个「通用AI智能体」产品。它能在极少人工干预下，自主理解复杂指令、拆解任务、调用工具，并直接交付完整成果，例如筛选简历、分析股票并输出报告、规划旅行并整理成手册等。产品一经推出便风靡全球，次月估值已接近5亿美元。

去年6月，Manus正式将总部迁往新加坡，同时裁减中国员工、加大海外招聘规模，逐步收缩及淡化中国业务。同年年底，企业官宣被Facebook母公司Meta全资收购，尽管未公开交易细节，但知情人士指估值收购价超过20亿美元。

交易曝光后，中国官方启动深度审查。英国《金融时报》报道，Manus两名创始人已被边控，仅可在中国境内自由活动。今次调查由商务部、发改委和反垄断监管机构联合开展，国安委亦介入其中，收购交易被定性为「阴谋」，相关报告已呈交高层。

咨询机构安凯瑞中国董事总经理Alfredo Montufar-Helu对路透社表示，北京的介入反映出，AI已成为全球两大经济体战略竞争核心，过往双方角力集中于半导体产业，如今战线已延伸至人工智能核心领域。