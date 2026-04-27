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山西爆重大刑案 警方悬赏5万缉捕33岁驼背男

即时中国
更新时间：20:25 2026-04-27 HKT
发布时间：20:24 2026-04-27 HKT

山西省晋城市泽州县上周日（26日）发生一宗重大刑事案件。当地公安局今日（27日）发出协查通报，追缉一名33岁的李姓本地男子，并悬赏最高5万元人民币，呼吁公众提供线索，协助破案。

逃跑时身穿黑外套 走路微驼背

泽州县公安局在通报中指出，经调查后，认定一名叫李某的男子有重大作案嫌疑，案发后该名犯罪嫌疑人已经潜逃。

根据警方通报，在逃疑犯为33岁的李姓男子，汉族，泽州县人。其身高约1.73米，中等身材，走路时有轻微驼背的特征。

通报形容，疑犯逃跑时，「上身穿黑色连帽外套，内穿白色低领秋衣，下身穿深色裤子，黑色运动鞋。」

泽州县公安局在通报中呼吁广大群众积极提供线索。警方承诺：「凡向公安机关举报、协助公安机关抓获犯罪嫌疑人的，公安机关将视情予以1至5万元奖励。」

警方同时强调，将会依法保护举报人的个人信息及其安全。对于任何为犯罪嫌疑人提供场所、资金等以协助其逃避侦查的行为，当局将会依法追究其法律责任。

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