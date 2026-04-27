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科研女神︱混不下去才回国？颜宁反驳：说这话的人多崇洋媚外

即时中国
更新时间：18:30 2026-04-27 HKT
发布时间：18:30 2026-04-27 HKT

中国著名生物学家、中国科学院院士颜宁，昨日（26日）在个人微博发文，罕有地就外界对其个人及研究领域的质疑作出强硬回应。对于有言论称她「在国外混不下去才会回到中国」，颜宁直斥持此说法的人，其心态实则是「崇洋媚外」，并反问：「合着潜意识就觉得出国才是升，只有混不下去才能回国，而不是因为更好的环境？」

颜宁目前担任深圳医学科学院创始院长及深圳湾实验室主任。她昨日透过微博帐号「nyouyou」发文，回应近期网络上针对冷冻电子显微镜（cryo-EM）技术发展，以及指人工智能（AI）将会令其「失业」等言论。

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斥「黑粉」自卑：别再丢人现眼

有说法认为，随着冷冻电镜技术的普及，结构生物学家只是在「利用电镜发论文灌水」。对此，颜宁指出，冷冻电镜技术的出现是生物学界的一场重大变革，它让研究人员得以跳过耗时费力的「结晶」步骤，从而能更快地看清生命分子的结构，这对于理解生命机制及推动药物研发至关重要。

而对于有指AI的发展将使其面临「失业」困境，以及她是因在国外「混不下去」才回国的说法，颜宁更是毫不客气地反击。她直言：「这么说话的人有没有意识到自己心里是多崇洋媚外啊？」

她续称：「都21世纪第三个十年了，某些人骨子里的那些自卑就别无知无畏地丢人现眼了。」

科研团队上周发表重磅成果

事实上，就在上周四（23日），颜宁领导的深圳医学科学院团队联合清华大学团队，刚刚在国际顶尖学术期刊《科学》（Science）上发表了一项重磅研究成果。其团队成功搭建了一个结合高分辨率冷冻电镜、糖蛋白质组学与AI建模的融合研究体系，首次将天然糖质复合物的研究推进至近原子分辨率的层面。

公开资料显示，颜宁于2022年宣布从美国普林斯顿大学辞职，回到中国，并主力协助创办深圳医学科学院。

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