天空之镜｜茶卡盐湖摆「辣眼」积木心 网民狠批：哪个天才的审美？

被誉为「人一生必去55个地方」之一的青海海西州茶卡盐湖，近日因湖中央一座心形积木雕塑而引发争议。有内地网民发布影片，直指该座红绿蓝配色的雕塑造型「辣眼」，与被称作「天空之镜」的自然美景格格不入。事件引起网民热议，不少人附和批评景区此举是「画蛇添足」。

景区：应游客要求增设未料惹负评

该网民在影片中乘坐景区观光火车，经过平静如镜的湖面时，拍下该座突兀的心形积木雕塑，并在片中质问：「这是哪个天才的审美，在湖中间立个这玩意好看吗？」

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影片发布后，随即在网上发酵。大量网民在评论区留言表示认同，认为在绝美的自然风光中安放人工雕塑，纯属多此一举。亦有多名曾到访该景区的游客向内地传媒表示，当时已觉得该雕塑「有些不自然」，与周边环境极不协调。

据极目新闻，对于外界的批评，茶卡盐湖景区一名客户服务人员回应指，心形积木雕塑是由景区委托「专业团体」设计，已在湖中安放了两至三年。她解释，此前从未有游客反映其外观存在问题，并称：「每个人的审美不一样，之前由于景区内没有打卡点，有些游客说太单一了，所以景区才请专业人员设计了一些东西。」

该名职员表示，并不清楚雕塑背后的具体设计理念，但承诺会将相关意见向领导层反映。

而景区所属的乌兰县文体旅游广电局一名工作人员则确认，设立雕塑是景区方面的行为，她会记录相关问题并转达予景区处理。

公开资料显示，茶卡盐湖位于青海省海西州乌兰县，湖面面积达105平方公里。其湖面因能清晰反射天空、白云及远处雪山，景观奇特壮丽，犹如一面巨大的镜子，因而被冠以「中国的天空之镜」美誉。