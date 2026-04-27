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上海迪士尼︱男子阻吸烟遭飞踢连打5巴 警劝收钱和解被批不作为︱有片

即时中国
更新时间：15:00 2026-04-27 HKT
发布时间：15:00 2026-04-27 HKT

继深圳有女子劝止吸烟引发冲突被警裸检后，上海也发生类似事件。有男子在迪士尼禁烟区域，劝阻烟民时，遭对方凌空飞踢追著打把掌，受害人全程无还手，事后警方却未刑事追究施暴者，惹来网民一片批评，质疑警方纵恶和稀泥。

当事人：不和解拘留机会也不大

网传事发影片显示，26日有穿白衣男子，在上海迪士尼禁烟的小镇餐厅的门口，劝阻一名黑衣吸烟男灭烟，黑衣男却情绪失控，追打白衣男。

片中黑衣男先飞踢劝阻吸烟的白衣男，然后不断跳起用力掌掴对方，令白衣男眼镜飞脱。

相关新闻：深圳女子泼液灭烟爆冲突 派出所内迫裸检惹争议

吸烟者施暴影片在网上疯传后，被打者在网上留言，声称事件已获五位数赔偿和解，因警方指不接受赔偿，打人者被拘留机会也不大，要求网民「散了吧」。

事件演变成网民声讨警方执法不严，质疑已有足够证据黑衣男殴打，但警方却容许和解，不作刑事追究「哇塞，这种都不拘留呀」、「打人这么狠，赔钱就和解？」、「现在就是觉得有钱就是可以随便打人」、「为什么赔偿和拘留不能共选」、「打人不拘留？？泼水要拘留？」、「应该让他进去蹲牢」「要不我也抽烟吧，这样就有特权了」、「公共场所殴打他人属于违法行为，依法应受处罚」。

至发稿时，当地警方未就事件有说明。

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