摆拍「深山救助流浪女」 3人被央视揭发遭行拘

央视新闻披露云南丽江「深山救助流浪女」短视频摆拍事件的完整细节，3名涉案人员因故意编造虚假讯息、扰乱网络与公共秩序，被处以行政拘留，涉事帐号遭全面封禁。

今年3月底，多条「云南深山救助流浪女」的短视频在网络热传。画面中一名「流浪女子」头发杂乱、衣衫褴褛，蜷缩在深山木屋的角落，拍摄者则俯身关切询问其伤情与来历，承诺会为其更换被褥、提供食物。不少网友深受打动，纷纷表示愿意捐款、寄送物资。然而，经丽江警方深入调查，这场看似暖心的深山救助，实为一场分工明确、精心策划的流量骗局。

涉事影片拍摄者刘某、阿某某从事短视频创作5年，因粉丝增长缓慢，偶然发现「卖惨、救助」类题材容易吸粉，遂合谋策划摆拍事件。2人专程前往丽江，在深山选址搭建拍摄场景，以每天90元人民币的报酬雇用杨某某扮演「流浪女」拍摄。

调查显示，自今年3月28日起，刘某等人在3天内通过2个涉事帐号，先后发布10多条虚假救助视频，累计播放量近8万次，严重误导社会公众。最终警方对刘某、阿某某处行政拘留5日，对受雇佣参与摆拍的杨某某处以行政拘留2日。