江西景区无人机喷杀虫药 游客无得避兜头淋狂咳打喷嚏

江西有景区居然在没有清空游客情况下，用无人机喷洒农药，令地面游客避无可避「硬食」，出现咳嗽、打喷嚏等过敏反应，担心吸入药剂会有危害。景区人员指，喷洒的农药对人体无害，称每人情绪感受不一样。

内地有网民25日发帖，投诉在江西九江庐山西海景区一岛屿与家人游玩时，突然天空出现无人机向地面喷洒疑是农药，「没有地方躲，同行者还有小孩，大人被农药笼罩鼻子发痒，打喷嚏，小孩咳嗽」。



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投诉人不满景区方面，未确定现场是否清空，在仍有游客的情况下喷药，造成他们不适外，更担心农药会对人体造成长远伤害。

庐山西海景区工作人员26日向《潇湘晨报》表示，25日已收到相关反映，正积极解决。他表示，对无人机喷洒的是什么不清楚，只知是「给植物用的，但岛上也有工作人员在，如果有伤害我们自己的工作人员同样会受影响」，指无人机喷的药不会对人造成伤害，「每个人的情绪、感受是不一样的」。

4月26日柘林镇工作人员称对此事知情，镇政府在与景区对接，督促加快处理此事。