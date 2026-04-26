宣传照玩「长辫剪刀」 法国名牌LEMAIRE被轰辱华致歉

以法式简约风格见称的法国时装品牌LEMAIRE，近日因一辑宣传照在内地引发轩然大波。照片中出现的长衫、长辫及剪刀等元素组合，被大批网民质疑影射历史、存有「辱华」倾向，群起围剿。在压力下，LEMAIRE于26日在官方微博发表道歉声明，称未能充分考虑文化语境的差异，对引发的困扰与不适致以诚挚歉意。

「长辫剪刀」触动历史神经

事件导火线，是LEMAIRE为其香氛系列「Objets Senteur」所发布的一辑宣传照片。照片中，一款用于承载香氛的手工编织物，其外形被设计成一条长长的辫子，旁边更配上了一把剪刀。

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此一「长辫」与「剪刀」的视觉组合，随即触动了内地网民的敏感神经，认为其明显影射清末的剪辫历史，带有侮辱性。大量不满的评论涌入品牌官方社交媒体，LEMAIRE其后一度关闭所有帖文的评论功能，但未能平息风波。

发声明道歉称未考虑文化差异

眼见风波愈演愈烈，LEMAIRE于26日在微博发表声明，正式道歉。声明指：「对于此次器物与影像表达所引发的疑虑、不适与困扰，我们在此致以诚挚的歉意。」

品牌承认，在发布与呈现过程中，「未能充分考虑不同文化语境下可能产生的感知差异与敏感性」，并承诺会将此次事件视为一次重要的反思契机，主动加强内部文化审视流程，避免类似情况再次发生。

上海刚开最大旗舰店

公开资料显示，LEMAIRE由前Hermès（爱马仕）创意总监Christophe Lemaire于1991年创立，其少数股权在2018年被日本Uniqlo的母公司迅销集团收购。

值得注意的是，LEMAIRE近年正积极扩张中国市场，今年1月更于上海武康路开设了其全球最大的旗舰店。因此，有网民在评论中指出，品牌一方面希望赚取中国市场的利润，另一方面却在文化敏感性上表现轻率，其道歉显得诚意不足。