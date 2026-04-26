深圳女子泼液灭烟爆冲突 派出所内迫裸检惹争议

2026年4月24日，发生在深圳普联科技园公交站的「饮料灭烟」冲突事件，经过两天的舆论发酵后，其核心争议已从「控烟」转向了对「执法程序合法性」的拷问。

吸烟男掟杯还击

4月24日17时许，29岁的王女士在光明区同仁路公交站台候车时，因不满33岁男子陈某在禁烟区域吸烟，双方发生口角。

据王女士在社交平台称，因自己和朋友在旁一直闻到二手烟，所以上前礼貌提醒男子公交站是公众场合，请他把烟灭了。然而，男子反称公交站没有写禁烟标志，后开始骂人。在劝阻无效后，王女士用手中的果汁饮料泼向陈某持烟的右手将烟浇灭。陈某随即捡起饮料杯进行反击，泼湿了王女士衣物及身体，更把饮料瓶掉到王女士身上。

双方报警后，因均坚持追究对方责任，警方依法将二人带至执法办案中心进行调查。

王女士在社交平台讲述当天经历。微博@来杯姬尾酒

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1200度近视被摘眼镜

王女士在社交媒体上连续控诉，据其描述，在传唤过程中，她经历了令其感到极度屈辱的「脱衣检查」——不仅被要求脱光衣物，甚至被勒令脱下内裤、摘下高达1200度的近视眼镜。

王女士被摘下高达1200度的近视眼镜，亦不能带上隐形眼镜，造成她当时行动困难。民警不但没收王女士的手机，更无视王女士和其他女生想去厕所的要求，只回答：「等女的带你去」。等到王女士终于能上厕所，却不能关门。就算她因应激而不慎在小便时弄湿袖子，要求换衣服，也只是得到催促。

多名目击者亦声称，裸检过程中更有异性民警在场并发笑，不符合同性检查的规定。此外，民警对公交站台吸烟的行为表现出轻慢态度，甚至说出「那咋办我也抽」之类的言论。

官方称调查合法合规

面对汹涌舆情，深圳市光明区迅速成立联合调查组介入。4月25日晚，官方发布了详尽通报：

针对吸烟男子陈某，交通运输局认定其行为违反控烟条例，依法处以50元行政罚款。经调解，王女士与陈某于当晚22时许调解，互不追究责任。

通报称，因双方坚持追究对方责任，警方依法将二人带至办案中心，并声明：「并按规定对二人进行人身安全检查。期间，由女性工作人员在独立封闭区域内对王某某进行了检查」。

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舆论质疑警方处理手法

据《大河报》等媒体报道，警方最初认为王女士用饮料泼洒灭烟的行为涉嫌「侮辱罪」，拟处以「行政拘留5日」的罪名。多篇评论指出，王女士行为的动机是为了制止吸烟的违法行为，手段虽有失温和，但若将其定性为刑事犯罪层面的「侮辱」，显然忽略了吸烟男子违法在先的前提。

深圳知名律师毛鹏在接受采访时指出，普通市民若劝阻无效，最合理的处置方式是留存证据并向行政执法部门举报，自行采取暴力或强制手段确实容易陷入被动。但他同时也强调，执法机关在处理此类由不文明行为引发的冲突时，应充分考虑起因，慎用强制措施。

深圳曾因将公交站台、地铁出入口纳入禁烟范围，并出台全国首个《无烟场所建设规范》而获得「内地最严控烟城市」的美誉。网民热评：「这是否合乎情理和法理？」、「不合法不合规侮辱人」、「 可怕！简直精神折磨」，认为这种行为构成了对人格尊严的侵害。