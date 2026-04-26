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禁虐猫狗︱全国首条伴侣动物草案下架 律师：法例无明确罚则执法难

即时中国
更新时间：10:31 2026-04-26 HKT
发布时间：10:31 2026-04-26 HKT

福建三明市上月起推动全国首个地方性「伴侣动物」立法草案，引发热议。该草案首次明确将猫狗定义升格为「伴侣动物」，对其全生命周期管理作出规范，明确禁止虐待、遗弃，并建设宠物友好环境。然而仅发布20多天后，草案就在咨询期结束前悄然下线，官方暂未解释原因。法律界人士指，现行《治安管理处罚法》无专门针对虐待动物的明确罚则，导致草案反虐待条款在取证、执法环节存在可操作性不足问题。

三明市司法局3月27日联合多个部门发布《三明市城市伴侣动物保护与管理办法（草案征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。该草案首次在地方立法中，明确将出于陪伴、精神慰藉等非经济目的，在家庭住宅内常规饲养的犬、猫，定义为「伴侣动物」，与以往各地养犬管理规定中仅将其视为畜禽或宠物的定位存在区别。

咨询仅20日 官方无交代原因

草案对「伴侣动物」全生命周期管理作出规范，明确禁止虐待、遗弃。在流浪动物治理方面，推行「捕捉-绝育-免疫-放归」模式，并鼓励公园、广场设置「伴侣动物」活动专区，引导商场、酒店等场所允许其进入，同时推动网约车平台为携带猫狗的乘客提供预约服务。

草案还支持民间救助机构依法开展流浪伴侣动物收容、绝育和领养活动，定期组织「领养代替购买」公益活动，为流浪伴侣动物寻找家庭。领养协议应当包括不得虐待、遗弃伴侣动物的承诺条款，并明确违约责任。

草案原定征求意见截止日期为4月27日，不过24日该草案就悄然下线，三明网等相关官方发布链接已无法访问，三明市司法局电话亦无法接通。目前，官方尚未公布草案下线原因。

内地尚未有保护动物法例。iStock
内地尚未有保护动物法例。iStock

相关新闻：内地拟列狗只为伴侣动物 禁止食用

网民：望完善方案

对于相关草案，网友观点呈现两极分化。支持者认为，草案的反虐待条款和流浪动物治理模式提供了有益思路，盼相关条款进一步完善并推广。反对者指，单独将犬猫定义为「伴侣动物」缺乏充分依据，担忧相关治理措施增加公共管理成本。

法律界人士则直指，现行《治安管理处罚法》中无专门针对虐待动物的明确罚则，导致草案中反虐待条款在取证、执法环节存在可操作性不足的问题；同时部分条款在实际执行中存在难度，需进一步细化配套实施细则与执法指引。

对于相关草案，支持者认为，草案的反虐待条款和流浪动物治理模式提供了有益思路，盼相关条款进一步完善并推广。

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