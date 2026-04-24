天问三号任务︱港大中大研制仪器上太空 2031年前后携火星样品返地球

中国航天科技一日千里。每年就在今日（24日）「中国航天日」上的主场活动启动仪式中，再有新计划曝光。新华社报道，行星探测工程天问三号任务，计划于2028年前后实施发射，2031年前后携带火星样品返回地球。



国家航天局今日亦正式发布天问三号任务合作项目遴选结果。轨道器将搭载3台合作载荷，分别为：国际空间研究委员会探索工作组牵头研制的火星PEX光谱仪，用于开展火星生命痕迹探寻及表面矿物成分探测；澳门科技大学牵头研制的火星分子离子成分分析仪，用于开展火星大气逃逸过程探测；香港中文大学牵头研制的激光外差光谱仪，用于开展火星大气水同位素廓线分布及火星风场探测。



服务器将搭载香港大学牵头研制的火星地物高光谱成像仪，用于开展生命痕迹、含水矿物及资源普查等探测。



著陆器将搭载意大利国家核物理研究院-弗拉斯卡蒂国家实验室牵头研制的激光角反射器阵列，用于在火星表面布设精确基准点。

