大熊猫「平平」和「福双」将赴美 展十年旅居生活

中国再与美国进行「熊猫外交」。「中国野生动物保护协会」周五（24日）消息，中国野生动物保护协会于去年与美国亚特兰大动物园签署大熊猫保护国际合作研究协议。



根据协议规定，来自成都大熊猫繁育研究基地的一对大熊猫「平平」（雄性）和「福双」（雌性）将赴美开启为期十年的大熊猫保护合作。延续两国人民20多年「熊猫情」。加上是次「平平」和「福双」，在美的大雄猫将增至10只。



据通报，美方将进行场馆改造提升等各项准备。中方专家同期向美方提供场馆改造技术指导，明确大熊猫场馆设施、饲养管理、食物保障、健康护理等标准要求。

按照上一轮合作协议规定，大熊猫「洋洋」和「伦伦」于1999年前往亚特兰大动物园开始旅居生活，共繁育成活5胎7崽，取得中国与欧美地区开展大熊猫国际繁育合作的最好成绩。

根据资料，目前在美大熊猫共有8只，分别是亚特兰大动物园的「洋洋」「伦伦」「雅伦」「喜伦」，华盛顿特区史密森尼国家动物园的「宝力」「青宝」，以及圣地亚哥动物园的「云川」「鑫宝」。