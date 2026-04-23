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误导中老年人 抖音下架3万个「AI霸总」

即时中国
更新时间：20:45 2026-04-23 HKT
发布时间：20:45 2026-04-23 HKT

4月23日，内地短视频平台「抖音」发布人工智能生成内容治理公告，将「AI 霸总」误导老年人列为重点整治对象，累计下架相关不当内容3.1万条、处罚账号1317个，同步清理 AI侵权视频超53.8万条。

老人虚拟当真等「约会」

「AI 霸总」是平台近期高发违规类型：用AI换脸、合成语音，批量制造「成熟多金、深情儒雅」的虚拟男性形象。视频里，他们西装革履、身处豪宅豪车，一口一个「姐姐」「想你」，单膝跪地求婚、承诺送房送车。即使标注了「AI生成」，不少老人仍信以为真，在评论区留电话、留联络，甚至深夜备菜等「约会」。

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近期内地传媒曾曝光不少典型案例。例如70岁老妇沉迷下单，被AI霸总诱导「点橱窗帮衬生意」，高价囤积保健品、日用品，家中堆积成山。八旬老太太付费「学电商」，轻信「总裁恋人」话术，花2000元买所谓「致富课程」，实则毫无价值。

这类内容精准利用老年人情感孤独、数码辨别力弱的弱点，以「黄昏恋」、「真情陪伴」为诱饵，实为流量变现、带货诈骗的产业链。

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