「夜巴黎」︱千万粉丝主播遭踢爆未成年被封号 已直播5年赚打赏

快手千万级粉丝主播「夜巴黎」，被实名举报未成年直播多年赚打赏，而其所属的广东嘉火传媒尚有多名未成年人直播。23日，「夜巴黎」疑涉长期冒用他人身份直播、传播危险低俗内容，被平台封禁账号。

冒用奶奶身份做实名认证

据《大河报》报道，有网民近日实名举报，指「夜巴黎」是未成年人，冒用奶奶「徐秀莲」身份证完成实名认证，以未成年身份直播达5年。

该网民又举报指，「夜巴黎」所属的嘉火传媒，签约多名未成年主播，最小仅14岁，甚至包含「10后」群体，严重违反《未成年人保护法》禁止未成年人参与网路直播营利的规定。



相关新闻：封禁AI写手公众号 微信整治「非真人创作」

直播内容屡被批涉虐待霸凌

此外，「夜巴黎」过去的直播，亦遭外界质疑内容极端、 低俗，包括「未成年成员与鳄鱼同处密闭鱼缸」、「溺水惩罚」（用绳子捆绑沉入水底6次）、以搧耳光、剪头发等暴力剧本，被批评以涉嫌虐待霸凌内容博取流量，而其粉丝中未成年人占比极高。

《大河报》致电该平台官方客服，查询未成年人直播、使用他人身份注册等问题，客服指要由专员回复。该工作人员回应指，「未满18岁不允许进行直播，如核实到未成年人直播，将封禁该帐号的直播权限。」

内媒发现，23日下午，「夜巴黎」的账号介绍是「人已成年，未成年禁止打赏；刚解封一个星期，不要给我造谣了，都没怎么播」。同日5时许，账号已变为「被封禁」状态。