前中纪委驻中证监组长王会民变「内鬼」  涉受贿被提公诉

最高检周四（23日）消息，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组原组长王会民涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对王会民作出逮捕决定，并指定由四川省成都市人民检察院审查起诉。近日，四川省成都市人民检察院已向成都市中级人民法院提起公诉。



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检察机关起诉指控，王会民利用担任中国建设银行新疆维吾尔自治区分行行长、党委书记，新疆维吾尔自治区人民政府主席助理，新疆维吾尔自治区人民政府金融工作办公室主任、党组书记，新疆维吾尔自治区农村信用社联合社党委书记，中国证券监督管理委员会纪委书记，中央纪委驻中国证券监督管理委员会纪检组组长等职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

退休6年被封

据公开资料，王会民于1959年2月出生，甘肃宁县人。2014年1月，任中国证券监督管理委员会党委委员、纪委书记，2015年任中国证监会党委委员、中央纪委驻中国证监会纪检组组长。2018年机构改革后，他继续担任中国证监会党委委员、中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长。

2019年4月，王会民到年龄退休不再担任上述职务。2025年3月被查，当年11月被开除党籍。

