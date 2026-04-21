洒农药无人机降落无清场 路人惨遭削头夺命

近年广泛应用于农业生产的无人机，因操作不当引发致命意外。中国裁判文书网近日公布一宗判决，湖南永州祁阳市一名合资格的农用无人机操作员（飞手），去年在一次喷洒农药作业后，因违规在马路上降落，其无人机的螺旋桨击中一名驶经的电单车乘客头部，致其死亡。涉案飞手最终因过失致人死亡罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。

无视安全警示酿成悲剧

据《大河报》，案情指，被告人刘鹏（化名）为一名受过专业培训、持有合格证的农用无人机操作员。2025年6月26日，他应当地一名农户邀请，到祁阳市八宝镇为水稻田喷洒农药。

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农用无人机。 新华社

决书披露，刘鹏在作业开始时，并未按规定设置安全警戒线，亦未安排专业安全员疏散周边人士，仅委托该名农户临时「睇水」，留意道路上是否有人车经过。

作业约一小时后，刘鹏在未有再次确认路面情况、亦未仔细观察下降点是否安全之下，便操作无人机准备在农田旁的马路上降落。其间，无人机系统曾发出警告，要求操作员确认周围环境安全方可降落，但刘鹏过于自信，无视警告并确认执行降落。

悲剧在此刻发生，一辆电单车恰好驶过，无人机高速旋转的桨叶击中车上乘客黄某的头部。由于黄某未有佩戴安全头盔，当场头破血流。

农用无人机。 新华社

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积极赔偿获谅解

刘鹏见状立即上前施救，并致电急救中心将伤者送院。惟数日后，黄某因重型颅脑损伤及大量出血，经抢救无效死亡。事发翌日，刘鹏主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。事后，他积极向死者家属赔偿合共63万元人民币，并取得了家属的谅解。

法院审理后认为，被告人刘鹏因疏忽大意引致一人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。综合考虑其具备自首、认罪认罚、积极赔偿并获对方家属谅解等情节，最终依法判处其有期徒刑一年六个月，缓刑两年。