沪3岁童被虐致死案 生父恶毒女友判处死缓

备受内地社会关注的上海三岁男童黄某某遭生父女友虐待致死案，今日（21日）上午在上海市第一中级人民法院作出一审公开宣判。被告人赵雨蝶因犯虐待罪及故意伤害罪，两罪并罚，决定执行死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身。据悉，男童生父在庭上竟以被害者家属身份出现，而男童生母则曾因悲伤过度在庭审期间昏厥送院。

不满顽皮乱跑频繁殴打施虐

法院经审理查明，被告人赵雨蝶于2024年7月至8月，在与其男友黄某及男友三岁的儿子黄某某共同生活期间，以男童顽皮为由，频繁对其施以殴打、啃咬等虐待行为。至同年8月24日傍晚，赵雨蝶在公园内因不满黄某某乱跑，多次掌掴其头面部，并用树枝抽打、用脚踢踹。其间，她更将男童从河道斜坡拎起并甩向堤面，导致男童倒地后头部猛烈撞击地面。

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当晚男童在家中陷入昏迷，送院抢救后延至同年9月4日不治。法医鉴定证实，黄某某死于钝性外力所致的颅脑损伤。

生母哭诉：只求判处极刑

本案于今年4月17日首次开庭审理。据男童生母马女士忆述，她与黄某离异后，孩子原跟随自己生活。2024年1月，黄某借词其母病重想见孙子，将孩子带走，此后便未让母子团聚。

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马女士在庭审前曾透露，起初赵雨蝶只是偷偷打骂孩子，但见男友黄某不加理会，便变本加厉，公然施虐。她悲痛地表示，儿子曾向父亲求助，哭诉遭赵女殴打，要求「换掉她」。但黄某竟将此事告知赵雨蝶，令赵女认为男童「爱告状」，疑因此加重了虐待行为。

案件审理期间，马女士因过度悲痛，曾一度在法庭上昏厥，需送院治理。她早前已表明放弃提起民事赔偿，唯一诉求就是判处被告人死刑。

法院今日裁定，被告人赵雨蝶虐待年仅3岁的家庭成员，情节恶劣，构成虐待罪；其后故意伤害致其死亡，构成故意伤害罪，依法作出上述判决。

至于其生父，法院指出经审查在案证据及相关材料，没有反映出黄某某的父亲存在参与、隐瞒、纵容赵雨蝶虐待黄某某的情况。