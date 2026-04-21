广州「淘晶热」｜「亲子团」疯狂非法开采 网红挖水晶攻略教坏细路

广州暹岗大山被发现有水晶矿石，在网红博主以亲子活动之名，狂出挖水晶攻略下，令当地出现「淘晶潮」，大量民众挖铲子、铁镐「重装备」到暹岗大山，把土坡挖出无数坑洞。当地林业部门紧急发文，严批擅自开挖水晶违法，会面临重罚甚至刑责。

坑洼遍地树根挖空变山窿

综合内媒及社群平台，社群平早在去年已出现有关广州黄埔区暹岗大山的挖水晶攻略，许多网民分享带同子女到现场挖水晶的情况，甚至有博主详细列出路线、需要工具，例如金属挖铲、锤子、铁镐等资讯，将活动包装为亲子乐活动，在网上越传越广。

在自媒体炒作下，暹岗大山的「淘晶热」一发不可收拾，在民众不断开挖下，山体变得千疮百孔，地表坑洼遍地，大量树木的树根被掘去泥土凌空裸露，有小童更不顾危险，爬入树根下的人造「山洞」内找水晶。

相关新闻：云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片

许多「淘晶」网民事后，又在网上分享战绩，展示挖出的水晶矿石。

有徒步爱好者不满，暹岗大山在这群打著亲子，甚至科研学习的旗号，胡乱开挖，地形地貌已严重受破坏，担心水土流失下，进入雨季风季时，容易出现山泥倾泻或大树倒塌灾害。

网民：破坏环境来满足好奇心

广州开发区、黄埔区林业和园林局上周日（12日）联合发布告知书，严禁任何单位和个人在当地山体擅自开挖水晶、采石、取土或实施其他破坏森林植被和地形地貌的行为，违者将被责令停止、恢复植被和地形地貌并处罚款，如构成犯罪依法追究刑事责任。

网民纷纷批评，「把环境毁了」、「不能用破坏环境的方式来满足儿童的好奇心」、「这是对未成年人价值观的严重误导」、「这是什么言传身教」、「人类太贪婪，永远没有满足的时候」、「小朋友挖著塌了又是另外的故事了」、「广州林业局干嘛去了」。