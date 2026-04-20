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张雪机车︱爆红海外首登广交会 海外已购千部6月发货欧洲

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更新时间：13:15 2026-04-20 HKT
发布时间：13:15 2026-04-20 HKT

国产电单车「张雪机车」上月在「世界超级电单车锦标赛」（WSBK）葡萄牙站，连续两回合夺冠，令该品牌声名大噪。近日「张雪机车」首次加广交会，成为人气展销品，收获逾千台海外订单，首批销欧洲的货品最快6月付运。

重庆商务委助参展

综合内媒报道，「张雪机车（ZXMOTO）」成立于2024年，因尚未有出口数据，按惯例不能参加广交会，但因它在上月夺冠后爆红，经重庆市商务委协调才能首登广交会。而「张雪机车」在会场内，亦成为经常被围观查询的人气产品。

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张雪机车首登广交会成为焦点。新华社
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张雪机车首登广交会成为焦点。新华社
张雪机车首登广交会成为焦点。新华社

张雪机车外贸部部长黄秦表示，展会前两天已接待5,000至6,000人，收到数千台意向订单，目前签订20家独家代理，还有40至50家待签。

黄秦表示，公司将以欧洲为出海第一站，预计首批车型6月发出，今年目标是签订更多国家代理权、实现5,000台海外销售，后续也将布局东南亚与南美市场。

 

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