宁夏童党︱小学生拒借三轮车遭狂殴兼被搜屋 警：8人未成年仅责令管教

内地再发生离谱童党欺凌事件，宁夏银川有小学生，因拒绝借出电动三轮车，遭9人拳打脚踢，再被胁持回家翻找财物。事件引起网络极大舆情，要求官方究责。警方指，涉嫌施暴者中有8人未满14岁，已责令监护人严加管教。

施暴过程发朋友圈示威

事件发生于3月21日，宁夏银川西夏区兴泾镇12岁小学生小泽（化名）独自骑电动三轮车外出玩耍，小泽因拒「借」出三轮车予一群中小学生，随即被他们殴打。

据网上流传影片，多名年纪相若的人围殴辱骂小泽，即使倒地仍有人踢他。小泽之后被众人威胁押回家中，多名涉事童党入屋搜刮财物。

极目新闻报道， 小泽母亲李女士指，儿子当日被打至面肿手损，起初以为是一般儿童打闹，未有深究。至3月25日，其中一名打人者将殴打小泽过程的影片放到朋友圈，才知事态严重，「施暴者的行为太恶劣、太过分、太气人」，其中一人要求小泽看镜头并向他头部吐痰。

小泽被9名童党围殴及押回家搜刮财物。极目新闻

小泽被9名童党围殴及押回家搜刮财物。极目新闻

小泽被9名童党围殴及押回家搜刮财物。极目新闻

小泽被9名童党围殴及押回家搜刮财物。极目新闻



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李女士知道儿子被欺凌侮辱后，当即报案。

仅1施暴者被处12日行拘

银川公安局西夏分局向家长通报，指经查明，3月21日12时许，小泽因拒「借」车被陈某、马某某、陈某某、于某、禹某、金某殴打，李某、马某、田某在一旁围观助势、起哄煽动，造成小泽身体受到不同程度伤害。

警方指，9人的违法行为属于寻衅滋事，但当中8人未满14岁，不予行政处罚，责令监护人严加管教，仅陈某案发时够14岁，未满16岁，寻衅滋事的违法行为成立，处行政拘留12日。

李女士指，小泽被打后，要接受心理辅导，目前在家中休养，不敢返学。至于施暴者及其家长，至今未有道歉。

李女士表示，已就入室抢劫，再次报案，正待西夏分局刑侦大队反馈调查进展。

网民纷纷留言，「愿未成年不再是免罪金牌」、「入室抢劫再次报警，干得好」、「未成年犯罪成本太低了」、「这岂不是变相鼓励」、「文明的光辉只照到施暴者身上」、「追究监护人的责任」。