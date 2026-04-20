中国舰艇编队 穿越冲绳附近「横当水道」

解放军东部战区发言人宣布，昨日组织「包头号」导弹驱逐舰（舷号133）编队，过航横当水道，赴西太平洋海域开展演训活动，检验远海作战能力。发言人称，这是年度例行性训练，符合相关国际法和国际实践，不针对特定国家和目标。



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横当水道位于冲绳县奄美群岛的奄美大岛与横当岛之间，是冲绳附近的重要海上通道。本月17日《马关条约》签署131周年当天，日本「雷」号驱逐舰过航台湾海峡，中方表达强烈不满，批评日方蓄意挑衅，提出严正交涉。