生猪价崩盘︱养殖技术防疫能力提升 春节后步入消费淡季

内地多名业内专家认为，本轮猪价下跌核心在于市场供需失衡。一方面能繁母猪存栏量高企，令市场供应大增，另一方面是春节后步入猪肉消费淡季，家庭库存充足、餐饮复苏有限，导致整体需求疲弱。

民众习惯春节前大量囤肉

央视财经报道指出，中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员王祖力表示，去年上半年内地生猪产能维持高位，加上养殖技术及防疫能力提升，市场供应持续宽松，直接拖累猪价表现。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇亦指出，虽然官方去年已提出去产能方向，但执行上仍有难度，比如部分养殖户抱有「熬过别人就能赢」的博弈心态，在价格上行时不愿减产，导致产能调减效果显现尚需时日。



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此外，按往年规律，春节后猪肉消费步入淡季，较节前通常下降15%至20%。王祖力解释说，很多民众于春节前会大量囤货，节后一至两个月均处于消化库存阶段，需求明显转弱。除季节性因素外，人口老龄化、少子化及畜产品消费多样化趋势，亦持续减弱猪肉消费总体需求。

倡推广智能饲喂压低成本

中部地区某大型生猪养殖企业有关负责人建议，当前市况下养殖场应尽力压低成本，比如采取优化饲料配方、推广智能饲喂、调整产能节奏等措施。同时希望进一步合理拓展豆粕等饲料原料的进口渠道，稳定供应并规范市场，避免成本继续上涨，加剧行业经营压力。