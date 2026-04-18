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行李箱藏尸？上海男坐地铁 手提箧不停滴血 真相是……

即时中国
更新时间：15:30 2026-04-18 HKT
发布时间：15:30 2026-04-18 HKT

一个平凡的上午，上海地铁内却出现骇人反常一幕：男子携带的手提行李箱不断有血渍渗出，男子还拿著纸巾疑似在擦。相关视频及画面上网后引起关注。

当事网友透露，这是4月8日上午11点多，她乘坐地铁9号线，在快到徐家汇站看到的一幕，看到车上一男乘客携带的行李箱底部，有血渍渗出来，血渍还比较多。她将视频发到网上。

行李箱底部，有血渍渗出来。
行李箱底部，有血渍渗出来。
男子携带的是一个绿色箱子，手里还拿著纸巾，疑似在擦拭血渍。
男子携带的是一个绿色箱子，手里还拿著纸巾，疑似在擦拭血渍。

视频中，男子携带的是一个绿色箱子，他手里还拿著纸巾，疑似在擦拭血渍。

上观新闻今日引述上海地铁9号线松江段负责人柏先生说，经调查核实，4月8日当天，有乘客从高铁松江站出站后，经
由免检通道直接进入地铁9号线站厅。

该乘客行李箱内携带了产自湖南的鸭血冷冻食品，由于高铁行程耗时较长，食品在运输过程中逐渐解冻，导致箱内液体渗出。一切都是正常的，感谢大家对地铁安全的关心。

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