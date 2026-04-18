幽灵外卖｜饼店转卖订单大揭秘 ¥252蛋糕零成本躺赚¥120

一种名为「幽灵外卖」的新型网络餐饮黑市模式近期在内地引发广泛关注。有网店在大型电商平台开设「幽灵店舖」，并无实体店及合法牌照，仅靠转卖订单，便能无本生利。国家市场监管总局经数月调查，揭发一条涉及多家顶级电商平台的庞大黑色产业链，当中一宗交易显示，顾客支付252元人民币购买的蛋糕，背后的「幽灵店舖」竟能「躺赚」近120元。

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378家分店全无实体店

所谓「幽灵店铺」，是指无实体店面、伪造或未取得食品经营许可证，却在平台上经营的违规店铺。事件源于去年8月，北京市监管部门发现一间名为「甜颜情书」的连锁蛋糕店有异。该店在电商平台标示在北京拥有多达23家分店，但执法人员发现其中10间店舖竟使用完全相同的食品经营许可证编号，经查证后确认该证号属伪造。

当局深入调查后，更惊讶地发现，「甜颜情书」在全国宣称的378家分店，全部均无实体店舖，是典型的「幽灵店舖」。

内地盛行外卖。 unsplash

「躺赚」秘技：转单平台

为揭开其运作模式，执法人员亲身「放蛇」，在「甜颜情书」网店下单购买一款价值252.4元（人民币，下同）的蛋糕。订单追踪显示，该店舖接单后，并非自行制作，而是透过API接口，将订单即时转发至一个名为「转单宝」的手机应用程式。

「转单宝」是一个订单转卖平台，大量真实的蛋糕制作者在平台上以竞价方式抢单，价低者得。执法人员的订单最终由一家实体饼店以80元的低价投得。

市监局人员「放蛇」测试买了一款蛋糕。央视截图

一单赚¥120 成本全归实体店

这宗交易的利润分配，揭示了「幽灵外卖」的惊人利润。在顾客支付252.4元后，电商平台首先抽佣20%，即50.5元。「幽灵店舖」接著以80元的价钱将订单转卖予实体饼店，意味著在毋需承担任何成本的情况下，单凭转卖订单便能净赚121.9元的差价。

反观真正付出劳力的实体饼店，在80元的接单价中，还需被「转单宝」平台抽佣4%，即3.2元，最终实收仅得76.8元，并要独力承担所有食材、制作及快递成本，利润微乎其微。

示意图。 unsplash

七大平台失守 涉逾六万家「幽灵」

监管总局其后突击搜查「转单宝」等大型转单平台，发现情况仅为冰山一角。数据显示，包括拼多多、美团、京东、饿了么、抖音、淘宝、天猫在内的七家内地顶级电商平台，均存在同类违规转单行为，平台上的「幽灵店舖」多达67,604家，转单总数超过360万单，涉案金额逾1亿元。

法律专家指出，电商平台未尽其审核入网商户牌照的责任，是「幽灵店舖」得以泛滥的根本原因。这种「价低者得」的恶性竞价机制，迫使实体商家不断压缩成本，或使用劣质原料，形成「劣币驱逐良币」的局面，最终食品安全风险及质素下降的后果，将完全由消费者承担。

官媒新华社发表评论，直斥平台「不能只赚钱不守门」，其失责行为正在侵蚀整个食品行业的信任与市场秩序。监管部门强调，将对此类行为从严处理，压实平台作为「守门员」的首要责任，确保市民「舌尖上的安全」。