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上海女子举报虐猫群聊 遭起底造黄谣报复

即时中国
更新时间：09:18 2026-04-18 HKT
发布时间：09:11 2026-04-18 HKT

活剥皮、抽筋、爆炸物塞猫体内引爆，上海一名女子到派出所举报虐猫群聊后，反遭人肉起底、造黄谣，导致全家人不敢回家。涉事女子称：「虐猫者有着常人想像不到的恶。」

活剥皮爆体残暴视频散布

去年12月以来，内地多个动物友好交流群发生「炸群事件」，群内忽然涌入不明人士，大量传播虐猫视频。多名志愿者1月到各地派出所报案，林女士于1月4日向上海警方报案。

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去年12月以来，内地多个动物友好交流群发生「炸群事件」。
去年12月以来，内地多个动物友好交流群发生「炸群事件」。
去年12月以来，内地多个动物友好交流群发生「炸群事件」。
去年12月以来，内地多个动物友好交流群发生「炸群事件」。
林女士家附近还出现陌生人踩点、拍摄门窗的情况。
林女士家附近还出现陌生人踩点、拍摄门窗的情况。
警方接报回执。
警方接报回执。

大象新闻昨日报道，林女士为一名教育培训机构讲师，因看虐猫影片后患上抑郁症。她说：「常人理解的虐猫，可能最多就是打死猫，但这些虐猫视频大量展示活剥皮、抽筋、把爆炸物塞入猫体内然后引爆等血淋淋的残暴行为，他们想要所有的人看到这些作品。」

举报虐猫行为后，林女士被恶意起底。上周三，她本人和父母、外公外婆的身份证号、手机号、家庭住址等信息均被非法曝光。有虐猫者将她的照片、手机号码恶意制作成卖淫信息散播，工作和生活因而被严重骚扰。目前，她和家人已向海南、上海警方报案。

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