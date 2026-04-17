安阳马拉松｜「女子半马」冠军被揭由男性代跑 遭取消成绩名次终身禁赛

2026年安阳马拉松赛于3月22日举行，为河南省首场大型A1类认证赛事，分别设全马及半马项目，吸引2.6万名跑者参与。然而，多名网友发现有替跑情况。

主办方4月14日发布安阳市居民获奖名单，第一名得奖者为桑某某，号码D81548，成绩为1小时29分05秒。然现，多位网友发现，比赛中佩戴 D81548号码布的跑手是一名男子。

半马女子组冠军号码布挂在男子身上。

主办方经了解后，17日发布处罚公告，确认除桑某云（参赛号D81548）外，还有程某（参赛号D84639）、刘某清（参赛号D82371），存在转让号码布给他人参赛的违规行为。3人被罚取消比赛成绩及名次，并终身禁止参加安阳马拉松赛，另大会将报请中国田径协会追加处罚。

女子半程马拉松安阳市民奖第一名奖金为1000元（人民币）。

主办方取消桑某某的成绩及名次，终身禁赛并报请中国田径协会追加处罚。