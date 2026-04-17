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零食包装印「勿忘国耻」语句 厂家：是老板的情怀

即时中国
更新时间：12:40 2026-04-17 HKT
发布时间：12:40 2026-04-17 HKT

吃零食都要时刻不忘民族情怀。内地一名网民周四（16日）贴出自己购买的零食的影片，指包装上印著「勿忘国耻是每个中国人的出厂设置」，随即引起网络热议。生产商员工今日表示，包装用语是老板的一种情怀，希望传递正能量。

老板想递正能量

网上流传影片显示，该款零食外包装主色调为绿色和白色，再印上「勿忘国耻是每个中国人的出厂设置」几个字。产品委托方为位于邯郸的河北中坛食品科技有限公司。上传影片的网民配文称：「吃到最后一包的零食才发现包装上的这个标语，我想这个老板一定是一个爱国人士。」

不少网民看过帖文即时点赞，并询问如何能买到零食以表支持。

网民追问购买方法

内地「极目新闻」报道，河北中坛食品科技有限公司一名工作人员今日表示，该款产品为孜然味的鸡蛋馍丁。外包装上写的语句是老板的一种情怀，「我们老板说，一个企业和一个品牌活著就要提供价值，我们感恩这个时代，我们希望能通过产品传达一些正能量的主张。」

该工作人员又指，公司生产的其他产品外包装上也有类似的宣传。

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