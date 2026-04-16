伪娘网红︱罗大美遭绑架掠财200万被撕票 主犯被执行死刑

豫法阳光微信公众号消息，周三（16日），河南南阳市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对抢劫杀害网红「罗大美」的主犯余金生执行死刑。南阳市人民检察院依法派员临场监督。执行前，余金生与其近亲属进行会见。



2025年10月24日，南阳市中级人民法院以抢劫罪、故意杀人罪，数罪并罚，判处被告人余金生死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，余金生不服，提出上诉。河南省高级人民法院依法裁定，驳回上诉，维持原判。

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内地拥逾百万粉丝的伪娘罗大美真名叫尚某某，1993年出在河南禹州。罗大美因有唱戏天赋2010年时考入南阳文化艺术学校，学曲剧旦角。毕业后，罗大美四出在农村走唱，至2017直播平台兴起，罗大美以伪娘型象成功转型，曾一夜涨粉10多万，之后更直播大货卖化妆品，令他生活开始富裕。



罗大美致富后，除乐于帮助亲人外，不时在朋友圈分享他购买的豪车名牌，甚至向友人透露收入情况，令他被认识的42岁「古惑仔」余金生盯上。

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余金生曾因抢劫两度入狱，嗜赌的他因负债累累，于是联同吴庆（化名）、同居女友同居刘菲（化名），在2023年7月5日将罗大美诱骗到南阳市区的出租房禁锢。



被绑架后，罗大美虽然向绑匪转账超过200万元（人民币‧下同），但最终仍被对方灭口。余金生等行凶后，冒认罗大美发多条讯息误导罗的家人，趁机潜逃到缅甸。余金生之后在缅甸在赌场连赌数日，将大部份赃款输掉。