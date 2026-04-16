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云南泼水节︱女子遭强开车门恶意射水 空调冒烟死火网民助追凶︱有片

即时中国
更新时间：13:04 2026-04-16 HKT
发布时间：13:04 2026-04-16 HKT

网上继续流出云南西双版纳泼水节「暴力」事件。有女子驾车时，遭持高压水枪民众，强行打开车门及车尾箱，疯狂向车内射水，导致空调冒烟及汽车死火。事件引起网民愤怒，纷纷协助搜证助女事主报警追究。

6旬夫妇惨被射至全身湿透

被「泼水欺凌」的岑女士在抖音表示，她在14日饭后驾车回酒店，期间驶至景洪市泼水节现场时，被多名在场人士强行打开车门和车尾箱，用高压水枪向车内喷射。
岑女士指，当时车内除自己与丈夫外，后座还有年逾6旬的父母。滋事者无视在老人家在车，疯狂喷射，令他们4人全身湿透。


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她表示，当时车内正开著空调，疑因设备、电线被射湿致故障冒烟，汽车亦随之「死火」，造成安全问题。

岑女士之后分享短片，显示其汽车已送往维修及清理车内被射湿泡水的杂物和车厢。她指，事件获大量网民声援，提供事发证据，以及协助找出恶意开车门射水的肇事者，目前已经报警处理。

网民纷批评泼水节乱象，「泼水节＝流氓节？」、「像婚闹」、「一定要报警抓他们 求你了老乡」、「故意借活动搞破坏」、「拉你后备箱的人，不要放过他」、「已经不是简单的玩笑了，应该得到惩罚」。

 

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