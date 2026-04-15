牙痛信偏方「生蛙腿塞牙洞」 六旬妇脑内竟养8cm活虫

广东梅州一名61岁妇人，因信从乡间偏方，年幼时曾将生青蛙腿塞入牙洞「钓牙虫」，疑因此惹虫入脑。她近年饱受发冷、抽搐等怪病折磨，辗转被误诊为脑中风甚至脑癌，最终医生凭借脑扫描影像中的「隧道」痕迹，断定为寄生虫感染，成功从其脑内取出长达8厘米的活体「裂头蚴」，骇人听闻。

怪病缠身屡遭误诊

据《新民晚报》等内地媒体报道，该名61岁的丽姨（化名）自2021年起身体便出现异常，先是手脚麻木发抖，继而头皮持续发麻，去年更在酷暑中突发全身发冷，需盖两床被子保暖，一度被诊断为脑梗塞。

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医院神经外五科学科带头人鲁明为其进行手术取虫。 南方都市报

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至去年底，其病情急转直下，凌晨突然抽搐、口吐白沫，此后数月辗转于多间医院，先后被怀疑患上胶质瘤、脑转移瘤等恶疾。就在家人心灰意冷，丽姨剃光头发准备接受开颅手术之际，医生却在覆检影像后推翻结论，紧急叫停手术。

为寻求最终诊断，丽姨转往广东三九脑科医院。神经外科专家鲁明医生在仔细研究其脑部扫描影像后，发现关键线索：虫体在脑内爬行过的痕迹。凭借丰富经验，鲁医生基本锁定为脑裂头蚴病，最终经手术顺利「活捉」一条长约8厘米的寄生虫。术后，困扰丽姨多年的各种症状均有明显改善。

对于寄生虫如何入脑，丽姨忆述，其十多岁时因牙痛难耐，家人按乡间偏方，将活捉青蛙的生蛙腿塞进其牙洞半小时，声称可将蛀牙的「牙虫」钓出。此外，她过去亦有长期饮用山泉水、喝活蛇浸泡的药酒及进食鱼生的习惯。

医生提醒，裂头蚴等寄生虫主要存活于青蛙、蛇等野生动物体内，生食野味或以生肉敷贴伤口，均有极高感染风险。虫体可入侵人体并移行至大脑等重要器官，造成不可逆转的严重损伤，呼吁民众切勿轻信民间偏方，并须注意饮食卫生，以免病从口入。