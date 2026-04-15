河南虎景房¥168一晚 人虎同眠仅一窗之隔｜有片

内地景区的招客手法层出不穷，近日河南沁阳市一个动物园景区，推出一款索价仅168元人民币的「虎景房」，卖点是住客与猛虎仅有一窗之隔，引发网民对其安全性的激烈争议。对此，文旅局派员检查后称，暂未发现安全隐患。

职员称玻璃「子弹打不穿」

据内地媒体报道，该款「虎景房」住客可以透过房间的大型玻璃窗，近距离观赏包括东北虎、孟加拉金虎及白虎在内的多种猛兽。景区工作人员强调，住客安全有绝对保障，因房间安装的是双层防弹防爆玻璃，声称「子弹都打不穿」。

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工作人员进一步解释，玻璃外侧更设有电网，老虎一旦触碰玻璃便会遭到电击，因此不必担心猛虎会持续靠近或攻击玻璃。他亦补充，住客在房内虽能听见虎啸，但老虎晚上多数会休息，不会过度影响住客睡眠。

当局检查称无隐患

尽管景区方面信心满满，但「与虎同眠」的噱头仍在网上引发大量质疑，不少网民担忧一旦发生意外，后果将不堪设想。事件引起当地政府部门关注，焦作市文化广电和旅游局表示，已联同多个部门对该景区进行检查，初步结论为「暂未发现安全隐患」。

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景区方面透露，该「虎景房」自推出后每日均有住客预订，反应不俗，并预计在「五一」黄金周期间，房价将会上涨至200余元人民币。