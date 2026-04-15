女子用「宠物消毒液」拖地后5幼猫死亡 滴露称无医疗记录难证明相关

宁夏陈女士近日发帖投诉，她使用宣称「舔舐无毒」的滴露宠物消毒液拖地后，家中5只未满月的幼猫当晚全部暴毙，质疑幼猫死亡与滴露产品有关。不过，滴露回应称，产品合格无毒，由于消费者未能提供任何兽医诊断记录、病历或尸检报告，因此无法确认产品与幼猫死亡之间存在直接因果关系。

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综合扬子晚报、羊城晚报等报道，陈女士在帖文中表示，4月6日下午5时多，她使用滴露消毒液并按照说明在家里拖地，拖完地后还将家里的窗户打开通风，直至地面干透。当晚11点左右，她发现家中5只幼猫全部暴毙，嘴边有少量分泌物，身体僵硬冰冷。其中4只小猫只有半个月大，另外1只小猫刚满1个月。

根据帖文照片，她使用的滴露消毒液宣称「宠物家庭专用」，电商平台官方旗舰店宣称「舔舐无毒」。

女事主：找不到宠物尸检服务

陈女士说，事发前，幼猫仅以母乳为食，状态健康，当日家中环境唯一的变量便是使用了滴露消毒液。事后她联系滴露官方维权，却被要求提供兽医尸检报告等证据。随后，陈女士联系本地宠物医院、农业农村局及畜牧局、动物协会，均被告知目前不具备针对宠物的尸检服务，无法提供死因鉴定。

滴露官方回应称，对幼猫死亡深表痛心。涉事产品主要成分为苯扎氯铵，属合规消毒剂，经安全评估为实际无毒，按说明使用不会对宠物造成伤害。从消费者发布的图片来看，猫咪鼻腔及鼻周区域有明显湿性、黏性分泌物，且分泌物分布覆盖鼻周与口周，这与化学制剂引发的刺激性流涎特征不符——后者通常以嘴角、下巴为主要分布区，鼻周相对干净。从形态上，猫咪更倾向于呕吐物经口鼻反流所致。

滴露：主要成分苯扎氯铵合规

滴露还指出，若幼猫因过量摄入消毒液中的苯扎氯铵导致中毒，除流涎外，还应伴随口腔黏膜糜烂、口周皮肤灼伤等局部腐蚀症状，但图片中未观察到猫咪有类似表现。滴露称，目前陈女士尚未提供任何兽医诊断记录、病历或尸检报告，因此无法确认产品与幼猫死亡之间存在直接因果关系，亦无法明确具体死因。

事件引发热议，陈女士表示，她发帖投诉并非为了索要赔偿，而是希望提醒养宠家庭切勿盲目使用消毒液。

尽管滴露宣称其相关产品经评估无毒，但在「黑猫投诉平台」上，已有多位消费者投诉称，使用滴露或同类消毒液后，家中宠物出现了中毒就医的情况。