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生仔要考牌︱陕西家长集体退污糟衫 店家「PO」学生演出片证「白嫖」

即时中国
更新时间：16:09 2026-04-14 HKT
发布时间：16:09 2026-04-14 HKT

内地再有学生家长滥用网购的「7天无理由退货」企图「白嫖」。陕西一中学的家长，以天雨取消活动为由，将大批污糟的演出服退货。店主翻出学生彩排影片质疑有人讲大话。事件引起舆情关注后，校方指事件为家长个人行为，经劝导已取消退货，会全额付演出服费用。

校方已劝家长诚信处事

浙江湖州网店负责人徐先生向《潇湘晨报》反映，4月初向陕西商洛市的顾客售出20套演出服，但截至4月10日下午3时，已收到11套退货。

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陕西有中学生使用演出服后集体退货，引起争议。潇湘晨报
陕西有中学生使用演出服后集体退货，引起争议。潇湘晨报
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陕西有中学生使用演出服后集体退货，引起争议。潇湘晨报
陕西有中学生使用演出服后集体退货，引起争议。潇湘晨报
校方指已劝涉事家长诚信处事。
校方指已劝涉事家长诚信处事。

徐先生指，退回的演出服大部份也有明显污渍，甚至有破线等情况。有退货家长声称，活动因天气原因取消。

徐先生指，该款童装演出服是其独家。根据线索，锁定购买他家产品的是陕西省商洛市丹凤县初级中学的学生。而该校4月8日至9日举行校园文化艺术节，网上亦出现有学生集体穿著其发售的演出服在台上彩排及表演。

他质疑，学生家长滥用机制，将已使用及破损的演出服退货来「白嫖」。

相关新闻：网购衣服拉链挂密码锁 商家奇招防无理退货

对此，网网留言指「有烂人和有纵容烂人的机制并不冲突」、「请问这样的家长能教育出什么品行的孩子」、「家长和学校没有一个起到教育孩的好作用」、「平台不能一味著帮助使用者，使用者侵权就让使用者承担责任」、「学校如果没钱给表演的孩子提供服装店就不要搞演出」、「哪儿都有没基本诚信的聪明人」。

丹凤县教体局工作人员指，有家长在演出后因对服装不满，将所购表演服申请退货。局方知悉事件后，已第一时间联络涉事家长，讲明诚信处事原则，劝导家长主动协商处理。目前，学生家长已取消退货申请，全额支付了服装款项。

 

 
 

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