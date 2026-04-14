云南汉惊悉中学儿遭欺凌 校内调解6分钟即场激死

云南曲靖疑发生中学家长，知道儿子被欺凌后，父亲因情绪激动即场猝死事件。当地教体局已就事件成立专责组调查。

开学起遭勒索殴打

据极目新闻报道，李女士15岁儿子，于曲靖市马龙区通泉中学读九年级。

3月30日下午3时前后，她的丈夫杨某，接到儿子班主任电话，称孩子被其他同学殴打，家长需要到学校调解此事。



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李女士与丈夫于同日约5时，抵达学校，获知儿子自本学期一开始，便遭其他同学索要零食，之后进而被勒索金钱，3月30日下午被同学殴打。

杨某知道儿子长期被欺凌后，情绪十分激动，李女士指，丈夫在进入校内调解室几分钟，「人便没有了」。

云南曲靖有家长在调解儿子在校内被欺凌时猝死。

杨某病发后，校内人员有提供AED(体外除颤器)，在场却无人懂使用，在拨打120急救电话后，急救人员在电话指导李女士如何为丈夫心肺复苏。

她指，在为丈夫心肺复苏几分钟后，120急救人员赶到，但检查后确认丈夫已经死亡。

生前患高血压长期服药

事发至今，李女士认为此事没有得到妥善解决，其丈夫的遗体也还没有安葬。

李女士指，49岁的丈夫此前有高血压，长期服用药物，平日里血压控制得比较好，情绪平稳。事发后，死亡证上的死因是心源性猝死。

4月13日下午，极目新闻多次拨通该校三位相关负责人的电话，均未接电话。记者给该校校长发简讯也未获回复。

马龙区教育体育局工作人员表示，事情正在处理，情况不便透露。该局另一位工作人员表示，该局已经成立专班处理此事，当地公安机关已介入调查。