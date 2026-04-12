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深圳拟允商厦厂房 改建高校宿舍

即时中国
更新时间：22:13 2026-04-12 HKT
发布时间：22:11 2026-04-12 HKT

在寸金尺土的深圳，高校宿位问题越来越突出。专家们普遍认为，像深圳大学一样直接租借成熟私人住宅的模式，因其高昂的社会沟通成本和潜在的法律风险，并非长久之计。深圳当局近期的一项政策，或许为破解「宿位」僵局提供新的思路。

相关新闻：深圳大学租800万豪宅作宿舍 千名学生势「进驻」惹业主强烈反对

4月，深圳发布的《关于既有非居住建筑功能转换实施办法》中提到，允许空置的商厦办公室、厂房等非居住建筑，经改造后用作保障性租赁住房或高校宿舍，并给予5年过渡期内免缴地价等政策支持。

「这本质上是为高校校外宿舍打开了低成本、高适配的『第二空间』。」南方都市报引述中国城市发展研究院投资部副主任袁帅认为，相比租赁分散的商品房，商办、厂房的改造使用，不仅能盘活更多类型的存量资产，还能避免因租用小区引发的权益冲突。

袁帅建议，政府在其中应扮演好「引导者」和「监管者」的角色，应明确空置物业改造为宿舍的标准与流程，同时确保宿舍的安全与品质，并建立常态化的沟通协调机制，及时化解高校与周边社区的矛盾。

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