流动Cafe︱广东网约车兼卖现磨咖啡 惹两极讨论平台指违规会追责

继哈尔滨有网约车司机兼卖女儿的拼豆手作受追捧后，广东江门也有卖现磨咖啡的网约车受关注，不过却有两极争议，有人认为有创意，有人则担心违规。滴滴平台表明，不建议司机卖咖啡，「一旦被投诉，挣的钱还没有扣的多」。

上游新闻报道，曾乘坐现磨咖啡网约车的小鱼指，当时一台咖啡机摆放在该车副驾驶位置上，椅背后面张贴著规整的价格表。该辆「红灯咖啡」，标注「现磨现饮、现场制作」。咖啡美式和意式均为22元一杯（人民币，下同），拿铁和卡布奇诺最贵，定价29元，另有柠乐、柑奶茶等饮品，售价均超过15元。

相关新闻：拼豆︱的士司机挂售女儿手作爆红 网民争冀遇上「幸福计程车」

小鱼指，司机全程正常驾驶，但会滔滔不绝「科普」咖啡知识，但并未推销。她估计，司机有需要时，会趁等交通灯时才制作咖啡。小鱼形容，车内满满咖啡香，其实乘坐体验不错，但却觉得售价稍高。

滴滴平台工作人员4月11日下午回应指，平台对司机推销产品、加溢价服务有严格的规范要求。根据现行规定，若司机未主动推销不算违规。

该工作人员同时明确表示，平台不建议司机在车内放置咖啡机进行现磨咖啡销售，「一旦乘客投诉，很容易被判责，还会扣钱。这样算下来，挣的钱还没有扣的多。」