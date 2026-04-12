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海底捞︱迫收投诉员工买¥500礼物氹客 官方：会赔偿兼排查千店

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更新时间：12:17 2026-04-12 HKT
发布时间：12:17 2026-04-12 HKT

连锁火锅集团海底捞，有北京离职员工发文投诉，指员工如被顾客投诉，会被迫自费买500元人民币礼物送客做补偿。海底捞发声明，指上述员工投诉内容属实，已作出赔偿，并会对逾千间门店作内部排查，是否有类似情况。

须上传购物单据作证

据九派新闻报道，9日有曾任职北京万柳店海底捞的前员工发帖，指在海底捞曾因被顾客投诉，遭经理迫「自费500元购买礼品」，送给客人作补偿，礼物包括。

海底捞指会向受影响员工作赔偿，并排查过千门店。微博
海底捞指会向受影响员工作赔偿，并排查过千门店。微博
海底捞传出有门店会迫被投诉的员工，自费买礼物「氹客」。微博
海底捞传出有门店会迫被投诉的员工，自费买礼物「氹客」。微博

相关新闻：海底捞｜徐州幼童将纸尿裤扔进火锅 公司报警监护人遭处理

根据流出的工作群组聊天截图，显示多名员工曾遭要求自费买礼物「氹客」，礼物包括公仔、纸巾、毛巾、加湿器、相框等物品，并需将价值500元的购物收据上传群组内作证明。

上述发文投诉的员工不满，认为迫被投诉的员工购礼物，做法「缺乏规章制度依据，属于变相罚款或克扣工资」。

海底捞11日发布说明，坦承确有此事，并表示「正依法对该伙伴进行赔偿」。声明指出，已于10日上午10时通知全大陆旗下1千多分门，进行内部检查，「一旦发现类似情况，一定依法妥善处理。」

 

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