绿皮火车「爆改」5星级旅列 武铁首发高端团销9成︱多相

武汉铁路局前日推出首列由老式绿皮火车「爆改」而成的「舒适型旅游专列」，车厢配备带独立卫浴的大床房、棋牌室及K歌房等设施。该专列下周三首发12天云南贵州旅游团，最低价每人10999元（人民币，下同），目前首发团9成车票已售罄。

设K歌房茶室多功能空间

综合内媒报道，这趟「五星级酒店火车」内设有多种房型，包括大床房、双人间、三人亲子房及四人间，每个包间均配独立卫浴；车上另设棋牌室、K歌房、茶室等多功能空间，并有提供明厨现炒的餐车服务。

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首发的12天云贵团，最便宜的四人间上铺价为10999元/人，最贵的双人间价格介乎23999至26999元/人，费用已包括车票、景点门票、住宿、列车服务及餐费。此外，6月至9月还将开行17天「独库公路+全景南北疆团」，豪华双人间最贵达58999元/人。

截至目前，该专列今年规划的15趟行程，整体铺位已售出约7成，其中首发团仅剩10%名额，销售形势颇佳。