PS5价格上调内地反爆卖？ 深圳二手交易市场价量齐升

日本电子巨擘Sony（索尼）近日一反游戏主机「越卖越平」的市场传统，宣布旗下PlayStation 5（PS5）全系列产品自4月2日起加价，此举非但未有冷却市场，反而在全球范围内触发罕见的抢购热潮。官方渠道迅速售罄，二手市场价格亦随之水涨船高，有玩家戏称PS5已成「理财产品」。

全线价格上调 Pro版加幅最大

根据索尼互动娱乐（SIE）于3月27日发布的公告，是次价格调整属全球性行动。在中国大陆市场，性能最强的PS5 Pro加幅最为显著，由5,599元上调至6,299元（人民币，下同），涨价700元；PS5轻薄版光驱版及数位版，亦分别上调100元及500元。

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消息公布后，市场反应异常炽热。有网络数据指，官方公布加价后仅两小时，PS5全系列销量一度暴涨八倍。内地京东、天猫等官方网上旗舰店，相关型号主机火速售罄，预约人数突破十万。线下市场方面，内地多个城市的授权门市均出现人龙，现货被抢购一空，不少门店仅能提供预约登记。

新机「一机难求」 二手市场交投活跃

在新机供应紧张的情况下，大量需求涌入二手市场。有深圳华强北游戏设备专门店的店员向内地传媒透露，近期关于二手PS5的咨询量确实有所上升。

在部分二手交易平台上，PS5的成交价甚至超越官方加价后的水平。有玩家表示：「首发价买的PS5，用了近五年，现在卖掉竟能获利，可谓前所未见。」此现象彻底打破了数码产品「落地即贬值」的常规。

玩家反应两极

面对突如其来的加价，玩家群体反应呈现两极化。社交平台上，不少玩家一方面批评索尼「毫无底线」，另一方面却赶在涨价前入手，上演「越贵越买」的矛盾场面。

有准备「入坑」的新玩家大吐苦水：「本想等降价，岂料等来加价，现时价格比首发时更贵，直接超出预算。」亦有观望者认为无需跟风抢购，宁愿等待货源稳定后再作打算。

加价背后：成本飙升与业绩压力

对于发售近五年仍逆市加价的原因，索尼官方解释为受全球经济持续承压、供应链波动、综合营运成本上涨等多重外部因素影响。然而，市场分析普遍认为，背后涉及多重因素。

最核心的原因，是原材料成本大幅上涨。受全球AI热潮影响，记忆体厂商将大部分产能转向利润更高的AI伺服器专用记忆体，导致消费级电子产品的晶片供应减少，价格随之飙升。自2026年以来，PS5核心部件的内存晶片价格涨幅高达八至九成。

其次，索尼自身的业绩压力亦是推手之一。据其2025财年第三季度财报显示，PS5硬件销量按年下滑，为保利润，加价成为直接的商业选择。此外，微软Xbox及任天堂Switch等竞争对手早前亦已透过不同方式加价，齐齐打破「迟买平几旧」的传统。

内地市场公布最新价格：