Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PS5价格上调内地反爆卖？ 深圳二手交易市场价量齐升

即时中国
更新时间：18:00 2026-04-11 HKT
发布时间：18:45 2026-04-11 HKT

日本电子巨擘Sony（索尼）近日一反游戏主机「越卖越平」的市场传统，宣布旗下PlayStation 5（PS5）全系列产品自4月2日起加价，此举非但未有冷却市场，反而在全球范围内触发罕见的抢购热潮。官方渠道迅速售罄，二手市场价格亦随之水涨船高，有玩家戏称PS5已成「理财产品」。

全线价格上调 Pro版加幅最大

根据索尼互动娱乐（SIE）于3月27日发布的公告，是次价格调整属全球性行动。在中国大陆市场，性能最强的PS5 Pro加幅最为显著，由5,599元上调至6,299元（人民币，下同），涨价700元；PS5轻薄版光驱版及数位版，亦分别上调100元及500元。

相关新闻：港珠澳大桥｜131张PS5游戏光碟绑上身 走私男步态僵硬断正｜有片

消息公布后，市场反应异常炽热。有网络数据指，官方公布加价后仅两小时，PS5全系列销量一度暴涨八倍。内地京东、天猫等官方网上旗舰店，相关型号主机火速售罄，预约人数突破十万。线下市场方面，内地多个城市的授权门市均出现人龙，现货被抢购一空，不少门店仅能提供预约登记。

新机「一机难求」 二手市场交投活跃

在新机供应紧张的情况下，大量需求涌入二手市场。有深圳华强北游戏设备专门店的店员向内地传媒透露，近期关于二手PS5的咨询量确实有所上升。

在部分二手交易平台上，PS5的成交价甚至超越官方加价后的水平。有玩家表示：「首发价买的PS5，用了近五年，现在卖掉竟能获利，可谓前所未见。」此现象彻底打破了数码产品「落地即贬值」的常规。

玩家反应两极

面对突如其来的加价，玩家群体反应呈现两极化。社交平台上，不少玩家一方面批评索尼「毫无底线」，另一方面却赶在涨价前入手，上演「越贵越买」的矛盾场面。

有准备「入坑」的新玩家大吐苦水：「本想等降价，岂料等来加价，现时价格比首发时更贵，直接超出预算。」亦有观望者认为无需跟风抢购，宁愿等待货源稳定后再作打算。

加价背后：成本飙升与业绩压力

对于发售近五年仍逆市加价的原因，索尼官方解释为受全球经济持续承压、供应链波动、综合营运成本上涨等多重外部因素影响。然而，市场分析普遍认为，背后涉及多重因素。

最核心的原因，是原材料成本大幅上涨。受全球AI热潮影响，记忆体厂商将大部分产能转向利润更高的AI伺服器专用记忆体，导致消费级电子产品的晶片供应减少，价格随之飙升。自2026年以来，PS5核心部件的内存晶片价格涨幅高达八至九成。

其次，索尼自身的业绩压力亦是推手之一。据其2025财年第三季度财报显示，PS5硬件销量按年下滑，为保利润，加价成为直接的商业选择。此外，微软Xbox及任天堂Switch等竞争对手早前亦已透过不同方式加价，齐齐打破「迟买平几旧」的传统。

内地市场公布最新价格： 

  • PlayStation 5 游戏机数码版（轻薄版）新建议零售价为人民币 3,999 元（原价 2,999 元），折合约港币 HK$4,529
  • PlayStation 5 游戏机（轻薄版）新建议零售价为人民币 4,399 元（原价 3,599 元），折合约港币 HK$4,979
  • PlayStation 5 Pro 游戏机新建议零售价为人民币 6,299 元（原价 5,599 元），折合约港币 HK$7,129

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
12小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
14小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
4小时前
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
影视圈
3小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
饮食
2026-04-10 19:36 HKT
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
4小时前
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
3小时前
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
01:31
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
社会
7小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班
油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班
社会
3小时前