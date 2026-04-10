全红婵网暴案｜广州警方：创建微信群男子遭行拘

近日，广东省二沙体育训练中心就奥运跳水金牌选手全红婵疑遭网暴一事报案，网传其搭档陈芋汐等人亦在相关微信群内，引发关注。广州市公安局越秀分局今日( 10日)通报，涉案男子徐某在所创微信群内多次发表侮辱全红婵的言论，遭行政拘留10日。

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广州越秀警方通报指，31岁的跳水运动爱好者徐某在其创建的微信群内，多次变换昵称发表针对二沙体育训练中心一运动员（全红婵）的侮辱性言论，造成恶劣影响。警方已将其行政拘留10日并处罚款，并依法处理群内其他相关行为人员。

根据网传截图及爆料内容，这个名为「水花征服联盟」的微信群有200余人，群内长期充斥攻击全红婵的言论，更公然鼓励成员「可以随意骂全红婵，往死里骂」。群组成员为全红婵起了「醛薨蟾」「胖金蟾」等侮辱性绰号，称其粉丝为「全粪」，用语极为恶劣。

爆料者称，除一般粉丝外，群组成员还包括多名国家队运动员，当中涉及与全红婵搭档夺金的陈芋汐，跳水好手陈艺文、昌雅妮等亦在列。全红禅所属的二沙体育训练中心8日发声明称，针对全红婵的网暴、恶意攻击及不实消息，中心已向公安机关报案。