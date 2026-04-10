福建17岁学厨遭杀害两度审讯 出世报细数凶手变免死

福建2022年发生的一宗随机持刀杀人案，17岁死者父亲因不满一审，仅判博坐监的凶手赔偿5万多元，提出上诉要求赔偿158万元，结果二审时，凶手的出生日期被改成作案时不足18岁，推翻原本的死刑判决。

死者身中逾20刀

林伊豪被杀时只有17岁，家中独子的他当时在福建莆田学厨。2022年8月2日晚，林伊豪遭曾某彬以网购的20cm长的匕首，从后连刺4刀，林遇袭后逃走，被曾持刀追上再攻击，林伊豪满身鲜血倒在工作的饭店大厅，身中逾20刀死亡。

林伊豪家人难以接受，博坐监的凶手可以免死。大风新闻

林伊豪家人难以接受，博坐监的凶手可以免死。大风新闻

林伊豪家人难以接受，博坐监的凶手可以免死。大风新闻

一审判决书显示，当时「18岁」的曾某彬作案后到派出所自首，声称「认为该男子必死之后，才持刀投案」，目的是不用判死又可以坐很久监，又指自己拒绝亦不同意家人代其向受害者方赔偿。

一审判决，指曾某彬故意杀人罪成，判处死刑及向死者家人赔偿5.57万人民币。死者父亲林金灿上诉，要求赔偿158万余元。

称避罚款改出生证明

莆田中院再审认定，曾某彬的年龄出生日由2004年4月6日，更改为2005年4月6日，由于作案时未满18岁，推翻死刑，改判无期徒刑。

凶手年龄突然变小，原因是其父亲称，当年为避1000元罚款，同意村干部建议，将曾某彬出生日期改大一岁。

林金灿表示，一审时凶手曾表示「恭喜发财，你儿子被我杀了」，对于再审免去被告死刑难以接受，「我们家（的天）在这场无妄之灾中塌了，我儿子死得不明不白，我希望司法机关能关注到本案的特殊性。」

莆田市检察院今年2月指，莆田中院的判决事实清楚，适用法律正确，量刑适当，指林金灿申诉理由不成立。林金灿正向福建省检察院提起申诉。