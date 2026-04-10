沈阳离异夫妻将女儿当「人球」 网约车司机怒斥「孩子不是行李」

辽宁有未成年少女搭网约车找已离婚的父亲，却被对方以打麻雀没空为由拒接，母亲也称有事不能照顾女儿，二人将女儿当「人球」互踢，网约车司机也看不过眼质疑他们是什么父母，「孩子不是可以随意推卸的行李」。

父称正打麻雀没空

沈阳网约车司机亮仔，9日接载一名由母亲代约车的少女，将女童送往父亲居住的屋苑。

沈阳网约车司机亮仔批评将女儿当「人球」互踢的离异父母不负责任。抖音＠沈阳网约车《亮仔》

沈阳网约车司机亮仔批评将女儿当「人球」互踢的离异父母不负责任。抖音＠沈阳网约车《亮仔》

沈阳网约车司机亮仔批评将女儿当「人球」互踢的离异父母不负责任。抖音＠沈阳网约车《亮仔》

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亮仔抵达目的地后，致电女童父亲时，对方却指正在打麻雀拒绝接女，「我们已经离婚了，别往我这送」、「又不是我叫车，你送来我干啥呀」，要求亮仔将女儿送回母亲处，否则可送到派出所。

女童母亲也不甘示弱，声称前夫昨天已拒绝送女儿到学校，今天「我也有事走不开，不接就直接扔在那（里）」、「你（司机）要你可带她（女儿)」。

女童在车厢后座，全程听到父母在电话中将自己当「人球」，踢来踢去，只能无奈的让司机将她放下。

亮仔不忍女孩无人照顾，得知对方肚饿，于是提议先带她吃东西，再想办法安置女童。遇上这对对女儿漠不关心，只顾自己玩乐的离异夫妻，亮仔也忍不住怒骂，「这都什么家长！离婚不是弃养的理由，孩子不是可以随意推卸的行李」。

网民纷纷留言，「这是啥父母啊」、「不配为人父母」、「孩子有什么错」、「这样的人妄为父母，一辈子都不顺」、「最恨那种不管孩子还要生的人」、「看沈阳妇幼怎么处理了」、「两口子有一个人么」、「两个都是弃养罪」、「送派出所去，让警察收拾这个孩子父母」。