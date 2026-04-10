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密大中国学者遭美「敌意盘问」后自杀 华外交部多次提严正交涉

即时中国
更新时间：10:06 2026-04-10 HKT
发布时间：10:06 2026-04-10 HKT

密西根大学（University of Michigan）工学院助理研究员王丹浩（Danhao Wang，音译），遭美国联邦执法部门约谈后堕楼身亡。中国外交部指死者遭美国「敌意盘问」，已提严正交涉及要求彻查事件。

中方斥遭「敌意盘问」

密西根大学证实，来自中国的半导体研究员王丹浩，于3月19日在校园内的乔治·布朗（George G. Brown）大楼上层坠落，最终身亡。当地警方已将事件列为疑似自伤行为（possible act of self-harm）。

中国外交部发言人3月27日要求美国就一名密大研究员死亡事件展开调查，并指控该名研究员生前曾遭联邦执法人员进行「带有敌意的讯问」，指「严重侵犯中国公民合法权益，毒化两国人文交流氛围，并持续造成严重寒蝉效应」。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇周四向BBC表示，他们对这宗悲剧「深感痛心」，又指中方已多向美国政府部门及大学提出严正交涉。

刘鹏宇提醒在美中国学生「提高安全意识」，并「妥善应对美国执法部门的行动」。

王丹浩曾就读于中国合肥的中国科学技术大学，后来来到密大从事研究 ，在该校电机与电脑工程教授米泽田（Zetian Mi）的实验室工作 。

王丹浩获密大工程学院院长索尔(Karen Thole)形容为「极具潜力且才华洋溢的青年学者」，其在宽带III氮化物半导体材料及器件方面的研究成果曾发表于《自然》（Nature）。

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