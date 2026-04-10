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全红婵︱人民日报指不能止于心痛 须严厉追责网暴者

即时中国
更新时间：08:46 2026-04-10 HKT
发布时间：08:46 2026-04-10 HKT

国家队跳水奥运金牌得主全红婵遭受严重网络暴力，所在的广东省二沙体育训练中心前日表示已报警，引起广泛关注。官方《人民日报》发文指，不能止于「心痛」全红婵，更要「追责」网暴者，彻查其幕后推手，让屏幕后的中伤者付出应有代价。

文章说，一位年纪轻轻的跳水天才，被畸形的「饭圈」文化长期困扰，被恶意的网络暴力持续伤害。于情于理于法，都不可接受。文章强调，网络空间绝不能成为「按键伤人」的法外之地。


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19岁的全红婵早前接受媒体专访透露，自己因为发胖而身心受挫，更在镜头前泪喊「不要再骂我」。近日，网传一个名为「水花征服者联盟」的微信群，允许成员随意辱骂全红婵，以「全母猪」、「全肥猪」等侮辱性词汇称呼她。

据称，该群并非普通「黑粉群」，而是跳水圈内部人士群。群主虽已解散群组，但有网民通过IP地址比对等方式，锁定群内疑似有国家队队友陈芋汐的帐号，还有央视新闻记者及国际裁判等人都在群组内。

 

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