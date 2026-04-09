恐怖毒驾？︱海南攞命Benz乱冲3公里传3死 司机被指是「take嘢」男童

海外社群平台流传多段被指是海南儋州的影片，有一辆Benz失控撞倒多名途人至冲入一间超市始停下，传导致包括2名儿童在内3人死亡。一度逃走的涉事司机更是一名怀疑吸毒后神智不清的未成年男童。至发稿时官方未证实消息。

撞入超市损毁始停下

综合外网消息及影片，指事故发生在7日，有一辆黑色Benz，在海南儋州大街失控冲撞路人，部份人走避不及被撞倒。

相关新闻：报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打

Benz直至冲入当地红旗市场一间超市后，汽车严重损毁始停下，拍片者则不断大叫「（司机)逃逸了」。

影片可见，肇事现场有民众杂物散落地上外，有1名老人失去知觉躺在马路中，马路及肇事Benz前轮有多滩血渍，疑有人被压在车下。

有相片显示，现场有穿制服疑是民警人员，控制一名未成年男童，相信是肇事汽车的司机。

有自称当地网民指，肇事司机是一名年约12岁男孩，疑吸毒后偷驾家人汽车，从中兴农贸市场撞到农垦医院，又从农垦医院撞到红旗市场，撞到最少2辆汽车及多辆「电鸡」，撞死一名长者及2名小童。

而据地图估算，上述路段总共达3公里长。

至发稿时，官方未就上述消息及影片有通报。