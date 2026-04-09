Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖毒驾？︱海南攞命Benz乱冲3公里传3死 司机被指是「take嘢」男童

即时中国
更新时间：19:04 2026-04-09 HKT
发布时间：19:04 2026-04-09 HKT

海外社群平台流传多段被指是海南儋州的影片，有一辆Benz失控撞倒多名途人至冲入一间超市始停下，传导致包括2名儿童在内3人死亡。一度逃走的涉事司机更是一名怀疑吸毒后神智不清的未成年男童。至发稿时官方未证实消息。

撞入超市损毁始停下

综合外网消息及影片，指事故发生在7日，有一辆黑色Benz，在海南儋州大街失控冲撞路人，部份人走避不及被撞倒。

相关新闻：报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打

Benz直至冲入当地红旗市场一间超市后，汽车严重损毁始停下，拍片者则不断大叫「（司机)逃逸了」。

影片可见，肇事现场有民众杂物散落地上外，有1名老人失去知觉躺在马路中，马路及肇事Benz前轮有多滩血渍，疑有人被压在车下。

有相片显示，现场有穿制服疑是民警人员，控制一名未成年男童，相信是肇事汽车的司机。

有自称当地网民指，肇事司机是一名年约12岁男孩，疑吸毒后偷驾家人汽车，从中兴农贸市场撞到农垦医院，又从农垦医院撞到红旗市场，撞到最少2辆汽车及多辆「电鸡」，撞死一名长者及2名小童。

而据地图估算，上述路段总共达3公里长。

至发稿时，官方未就上述消息及影片有通报。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
22小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
11小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
7小时前
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
21小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
10小时前